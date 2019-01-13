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Михаил Сергачёв оштрафован почти на $ 2,5 тыс. за удар соперника клюшкой

Михаил Сергачёв оштрафован почти на $ 2,5 тыс. за удар соперника клюшкой
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв получил штраф за удар клюшкой защитника Юхана Ларссона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3).

В третьем периоде российский защитник получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Сергачёв оштрафован почти на $ 2,5 тыс. Это максимальный штраф, предусмотренный по условиям коллективного договора.

В этом сезоне на счету Сергачёва 17 (1+16) очков в 42 матчах регулярного чемпионата.

Главным героем встречи стал российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос и Райан Кэллахан.

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