Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.



Первой звездой назван нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:3) финский хоккеист отметился тремя результативными бросками и оформил второй хет-трик в карьере.



Второй звездой дня признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо, забросивший две шайбы в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). В этом матче российский форвард Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссон, набравший три очка в матче с «Флоридой Пантерз» (5:1). Он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.

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