Патрик Лайне повторил достижение Ильи Ковальчука и Уэйна Гретцки

«Виннипег Джетс» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В составе канадского клуба результативным броском отметился нападающий Патрик Лайне. Финский хоккеист забросил 25-ю шайбу в нынешнем сезоне и достиг этой отметки в третий раз за карьеру.

Посмотреть видео гола Лайне можно на официальном сайте НХЛ.

Лайне стал седьмым игроком, кому удалось забросить не менее 25 шайб в трёх сезонах в возрасте до 21 года. 20-летний уроженец Тампере попал в одну компанию с Уэйном Гретцки (1979-82), Дейлом Хаверчаком (1981-84), Бобби Карпентером (1981-84), Брайаном Беллоузом (1982-85), Джимми Карсоном (1986-89) и Ильёй Ковальчуком (2001-04).



В этом сезоне Лайне провёл 45 матчей и набрал 33 (25+8) очка.