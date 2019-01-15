Тэйвз — о 5:8: такие игры нужно выбрасывать в мусорную корзину

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:8). Подопечные Джереми Коллитона потерпели четвёртое поражение подряд и шестое в последних семи матчах.

«Такие игры нужно выбрасывать в мусорную корзину и двигаться дальше. Мы должны помнить, что делает нас хорошей командой. Рабочая этика, отношение к деталям, выигрыш единоборств, удержание шайбы, создание проблем для другой команды. Когда мы вернёмся к этому, результат придёт», — цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Чикаго» Патрик Кейн, набравший 4 очка (2+2). Дубли в составе «дьяволов» оформили Кайл Палмьери и Блейк Коулман.