Светлов — о победе над «Йокеритом»: потихоньку входим в историю

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с финским «Йокеритом» (4:1).



«В историю потихоньку входим, уже приятно (смеётся). Хочу сказать огромное спасибо ребятам и болельщикам, которые нас поддержали. Конечно, было видно, что мастерство «Йокерита», скорость и исполнение технических приемов на высоком уровне. Но у наших ребят была запредельная самоотдача, боролись за каждый метр, бились. Я думаю, что самый важный момент — когда мы выстояли полторы минуты «3 на 5», а затем почти четыре минуты «4 на 5». Этот момент оказался положительным, дал веру в то, что с соперником мы можем бороться на равных. Сегодня хочу отметить, что мы те моменты, которые создали, воплотили в голы. Поздравляю команду с заслуженной победой», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

«Адмирал» обыграл «Йокерит» во Владивостоке