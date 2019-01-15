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«Адмирал» обыграл «Йокерит» во Владивостоке

«Адмирал» обыграл «Йокерит» во Владивостоке
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт во встрече был открыт на 4-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Никлас Йенсен. Во втором периоде «Адмирал» сравнял счёт благодаря голу Войтеха Полака, а на 46-й минуте вышел вперёд — точным броском отметился Константин Глазачев. На 58-й минуте Сергей Коньков увеличил преимущество хозяев, а точку попаданием в пустые ворота поставил Александр Стрельцов.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Йенсен (Лауридсен, Столлери) – 03:24 (5x5), 1:1 – Полак (Зайцев, Кубат) – 37:36 (5x5), 2:1 – Глазачев (Вихарев, Дьяков) – 45:09 (5x4), 3:1 – Коньков (Мерескин) – 57:32 (5x5), 4:1 – Стрельцов (Глазачев) – 59:24 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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