«Адмирал» обыграл «Йокерит» во Владивостоке

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 4:1.



Счёт во встрече был открыт на 4-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Никлас Йенсен. Во втором периоде «Адмирал» сравнял счёт благодаря голу Войтеха Полака, а на 46-й минуте вышел вперёд — точным броском отметился Константин Глазачев. На 58-й минуте Сергей Коньков увеличил преимущество хозяев, а точку попаданием в пустые ворота поставил Александр Стрельцов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.