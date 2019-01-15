Сидоренко: выпустили Пулккинена, но иностранцы опять проиграли микроматч

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от проигранного матча с подольским «Витязем» (2:3 ОТ).



«Первый гол «Витязя» получился немного курьёзным. Во втором периоде перестроили игру. Надо было дожимать соперника, забивать ещё. Но ошиблись на ровном месте. Скованно играли в третьем периоде. А в овертайме ошиблись. Выпустили Пулккинена, но… Снова иностранцы проиграли свой микроматч. Хотелось бы большей самоотдачи. Где-то отвернулась и удача.



Что не получалось в большинстве? Было много брака в простых передачах. Мало бросали, и не хватало трафика перед воротами.



Планы на паузу? Подтянем физические кондиции, поработаем и над тактикой. План уже есть. К сожалению, у нас короткая скамейка», — цитирует тренера официальный сайт клуба.