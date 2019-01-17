Яшин: на решение НХЛ мог повлиять небольшой ажиотаж на Кубке мира—2016

Серебряный призёр ОИ-1998, участник двух Кубков мира Алексей Яшин прокомментировал решение НХЛ отказаться от организации Кубка мира—2020.



«Это их решение, хотят – проводят, не хотят – не проводят. Конечно, я бы с удовольствием посмотрел на игру лучших хоккеистов за свои сборные на Кубке мира, но, видимо, по какой-то причине не смогли договориться. Не знаю, по какой причине они не хотят проводить Кубок мира, но это решение лиги и профсоюза. Мы на него повлиять не можем.



В тех Кубках мира, где я участвовал, каждая команда хотела победить и доказать, что она сильнее. Из моего опыта это были очень интересные игры. Другое дело, как я понял, что Кубок мира в 2016 году не произвёл такого ажиотажа среди болельщиков, как матчи НХЛ. Лига рассчитывала на больший ажиотаж, но это другой вопрос, который не имеет отношения к спортивной составляющей. Наверное, в решении сыграло роль и то, что в 2016 году не было большого ажиотажа и лига не получила той прибыли, на которую рассчитывала», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место Теперь вся надежда на Олимпиаду.