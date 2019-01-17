СКА — «Динамо» М: Зайцев получил «5+20» за удар в область паха

Во втором периоде матча петербургского СКА и московского «Динамо» удаление до конца встречи получил защитник команды гостей Егор Зайцев. Хоккеист получил от судей штраф «5+20» за удар соперника в область паха.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды начали матч в следующих составах:



«Динамо» Москва



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Ефремов;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Пепеляев, Минеев, Раисов — Закриссон — Михайлов.



ХК СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Каблуков — Кетов;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов.