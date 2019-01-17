СКА — «Динамо» М: Зайцев получил «5+20» за удар в область паха

Во втором периоде матча петербургского СКА и московского «Динамо» удаление до конца встречи получил защитник команды гостей Егор Зайцев. Хоккеист получил от судей штраф «5+20» за удар соперника в область паха.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды начали матч в следующих составах:
«Динамо» Москва
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Меньшиков — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Ефремов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев, Минеев, Раисов — Закриссон — Михайлов.
ХК СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Дергачёв — Каблуков — Кетов;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Морозов.