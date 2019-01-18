«Тампа» проиграла «Торонто», у Зайцева две передачи, у Кучерова — одна

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Брейден Пойнт. Вскоре Назем Кадри восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке канадский клуб провёл две результативные атаки – отличились Патрик Марло и Митчелл Марнер. У «молний» шайбу забросил Виктор Хедман. Точку в матче поставил Зак Хайман, поразивший пустые ворота.

В активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача. Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 25.29 на льду (6.21 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-2», 2 броска и 3 силовых приёма за 15.29. Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.

Видео передачи Кучерова также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

У Никиты Зайцева 2 результативные передачи, «+1», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 25.54. У Игоря Ожиганова 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 9.00.