Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Тампа» проиграла «Торонто», у Зайцева две передачи, у Кучерова — одна

«Тампа» проиграла «Торонто», у Зайцева две передачи, у Кучерова — одна
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Брейден Пойнт. Вскоре Назем Кадри восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке канадский клуб провёл две результативные атаки – отличились Патрик Марло и Митчелл Марнер. У «молний» шайбу забросил Виктор Хедман. Точку в матче поставил Зак Хайман, поразивший пустые ворота.

В активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача. Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 25.29 на льду (6.21 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-2», 2 броска и 3 силовых приёма за 15.29. Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.

Видео передачи Кучерова также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

У Никиты Зайцева 2 результативные передачи, «+1», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 25.54. У Игоря Ожиганова 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 9.00.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 09:48 (5x4), 1:1 – Кадри (Капанен, Марло) – 11:48 (5x5), 1:2 – Марло (Кадри, Зайцев) – 33:06 (5x5), 2:2 – Хедман (Кучеров, Пойнт) – 33:43 (5x5), 2:3 – Марнер (Таварес, Юнссон) – 34:49 (5x5), 2:4 – Хайман (Зайцев, Таварес) – 59:09 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент