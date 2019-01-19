Клаттербак забил «Вашингтону», совершив проход через всю площадку

В матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2) шикарную шайбу удалось забросить нападающему гостей Кэлу Клаттербаку. Канадскому форварду удалось совершить успешный проход через всю площадку.

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«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забросить «Айлендерс»

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 46-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».



На счету форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.48 на льду (3.45 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и 3 броска за 18.54. У Дмитрия Орлова 2 броска за 21.49.



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