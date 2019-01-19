«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забросить «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2. Это был первый выездной матч главного тренера «островитян» Барри Тротца против бывшего клуба.

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 46-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».

На счету форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.48 на льду (3.45 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и 3 броска за 18.54. У Дмитрия Орлова 2 броска за 21.49.

В параллельной встрече «Каролина Харрийкейнз» уступил дома «Оттаве Сенаторз» — 1:4. В составе победителей голами отметились Магнус Пяаярви, Бобби Райан, Марк Стоун и Кристиан Воланин. В составе «ураганов» гол на счету Уоррена Фёгеле.

На счету Андрея Свечникова «-1», 2 броска и 3 силовых приёма за 14.18.