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«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забросить «Айлендерс»

«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд, не сумев забросить «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2. Это был первый выездной матч главного тренера «островитян» Барри Тротца против бывшего клуба.

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 46-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».

На счету форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.48 на льду (3.45 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и 3 броска за 18.54. У Дмитрия Орлова 2 броска за 21.49.

В параллельной встрече «Каролина Харрийкейнз» уступил дома «Оттаве Сенаторз» — 1:4. В составе победителей голами отметились Магнус Пяаярви, Бобби Райан, Марк Стоун и Кристиан Воланин. В составе «ураганов» гол на счету Уоррена Фёгеле.

На счету Андрея Свечникова «-1», 2 броска и 3 силовых приёма за 14.18.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Бейли (Барзал, Пелеч) – 45:08 (5x5), 0:2 – Клаттербак (Сизикас, Пелеч) – 47:34 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1:4
0:1, 1:3, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Пяаярви (Сеси, Смит) – 15:47 (5x5), 0:2 – Райан (Дзингел, Дюшейн) – 27:26 (5x5), 0:3 – Стоун (Тирни) – 27:39 (5x5), 1:3 – Фёгеле – 31:24 (5x5), 1:4 – Воланин (Ткачук, Сеси) – 36:25 (5x5)
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