Рирден: «Вашингтону» нужно прибавлять, мы недостаточно продуктивны в атаке

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден подвёл итоги проигранной встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2). Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл четыре матча подряд впервые с позапрошлого сезона, забросив только четыре шайбы.



««Вашингтон оказался недостаточно продуктивен в нападении. С точки зрения создания моментов у наших ворот мы выглядели лучше, но соперник смог реализовать те шансы, которые имел. Нам нужно прибавлять», – приводит слова специалиста официальный сайт лиги.



Тротц напомнил «Вашингтону», кто сделал его чемпионом. Даже Овечкин был бессилен Было трогательно. Но «Вашингтон» проиграл четвёртый раз подряд, а «островитяне» возглавили дивизион.

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 46-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».



На счету форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.48 на льду (3.45 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и 3 броска за 18.54. У Дмитрия Орлова 2 броска за 21.49.