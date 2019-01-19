Матч звёзд КХЛ: футболист Дмитрий Сычёв исполнил буллит мячом

В Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги принял участие известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв. Форвард попытался исполнить буллит футбольным мячом.

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Правила конкурса «Надёжная защита» таковы: число участников – участвуют четыре вратаря и 40 игроков.



Вратари соревнуются между собой в том, чья серия последовательных сейвов будет самой длинной. Каждый вратарь должен будет отразить как минимум 10 попыток игроков противоположного дивизиона.



Победителем станет вратарь с самой длинной серией последовательно отраженных буллитов. В случае ничейного результата победителем будет выбран тот вратарь, который отразит наибольшее количество штрафных бросков во время своего раунда.