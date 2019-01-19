Широков: не ожидал, что выберут на Матч звёзд, у семьи уже были куплены билеты

Нападающий «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Сергей Широков не ожидал, что его выберут на Матч звёзд.



«Если честно, выбор на Матч звёзд стал для меня сюрпризом. С семьёй планировали своё время немного по-другому. У жены с детьми уже были куплены билеты. Жаль, что ни их, ни родителей нет в Казани. Болельщикам же большое спасибо, что проголосовали за меня. Когда узнал об этом — не было ни единого сомнения, ехать или не ехать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.