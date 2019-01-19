Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Парма». 19 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Широков: не ожидал, что выберут на Матч звёзд, у семьи уже были куплены билеты

Широков: не ожидал, что выберут на Матч звёзд, у семьи уже были куплены билеты
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Сергей Широков не ожидал, что его выберут на Матч звёзд.

«Если честно, выбор на Матч звёзд стал для меня сюрпризом. С семьёй планировали своё время немного по-другому. У жены с детьми уже были куплены билеты. Жаль, что ни их, ни родителей нет в Казани. Болельщикам же большое спасибо, что проголосовали за меня. Когда узнал об этом — не было ни единого сомнения, ехать или не ехать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.

Песня Майоне и пляски Гудачека. Самые яркие моменты мастер-шоу КХЛ
Ещё были буллит Сычёва с Михеевым, четыре мушкетёра из «Автомобилиста» и мощный бросок Елесина.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент