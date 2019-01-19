Барабанов: выступление Майоне — вообще бомба, талантливый парень

Нападающий СКА и дивизиона Боброва Александр Барабанов поделился эмоциями от мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ, который проходит в Казани.



«Сегодня получили много положительных эмоций. Надеюсь, что завтра ещё будет круче. Что мы сегодня только не делали — старались веселить наших болельщиков, всё для них! Выступление Мэтью Майоне — вообще бомба, талантливый парень. Матч звёзд помогает зарядиться положительными эмоциями и передохнуть», — приводит слова Барабанова официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео выступления Майоне можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.