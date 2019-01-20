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Кожевников: в КХЛ недоверчивое отношение к молодёжи, у нас довольно старая лига

Кожевников: в КХЛ недоверчивое отношение к молодёжи, у нас довольно старая лига
Хоккей / КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о проблемах, существующих в КХЛ.

«Все мы на одном дыхании в новогодние дни болели за нашу пусть и бронзовую, но очень яркую сборную. Признаемся, на фоне матчей в Ванкувере не все игры чемпионата КХЛ смотрятся. Не те скорости, не та интрига.

Во-первых, у нас довольно старая лига. Сегодня в КХЛ на ведущих ролях возрастные хоккеисты, а в советские времена, когда исполнялось тридцать, тебя уже начинали провожать на хоккейную пенсию, конкуренция была высочайшей.

Во-вторых, у нас очень недоверчивое отношение к молодёжи. Ладно ещё ХК «Сочи», который ведёт борьбу за место в плей-офф и не рискует с лучшим вратарём чемпионата мира Кочетковым, хотя и здесь есть вопросы. Главная загадка — «Салават», который, по большому счёту, решил турнирную задачу, с шестого места на Востоке вряд ли куда-то сдвинется, и который всё равно не даёт шанса форварду Шэну», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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