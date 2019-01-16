Кожевников: хоккей в Китае надо развивать за счёт россиян, а там финны и канадцы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об иностранных командах в Континентальной хоккейной лиге.

«Слован» в какое-то время был нам нужен, но сейчас его надо убирать. Разница с «Куньлунем» в том, что в Китае надо развивать хоккей. Я только одну вещь не пойму. Нам надо там развивать своих игроков, а они туда финнов набирают. Какой в этом смысл? У нас столько школ, столько игроков пропадает! В этом проблема. Нам надо идти в Азию, но нужно делать это правильно, протежируя своих игроков. А скоро там канадцы появятся, 100%! Пару матчей НХЛ проведут, и всё. Нельзя рынки отдавать, это же бизнес! Через год-два они всё это завоюют. Надо по-другому на это смотреть», — сказал Кожевников «Чемпионату».