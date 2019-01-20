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Экс-защитник «Адмирала» Егор Антропов покинул чешский клуб

Экс-защитник «Адмирала» Егор Антропов покинул чешский клуб
Хоккей / Прочие

Защитник Егор Антропов завершил выступление за чешский клуб «Пираты Хомутов», сообщает официальный сайт команды.

В декабре 26-летний россиянин подписал пробный контракт, рассчитанный на один месяц. За это время он провёл шесть матчей и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+4» и двух минутах штрафного времени.

В этом сезоне Антропов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Адмирала», забросив одну шайбу. 26-летний хоккеист заработал показатель полезности «-4» и шесть штрафных минут. На этой неделе КХЛ присвоила Антропову статус НСА.

Также Антропов выступал за «моряков» в сезоне-2013/14, а после этого защищал цвета «Северстали», «Нефтехимика», «Трактора» и «Витязя».

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