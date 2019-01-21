Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.



Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (8:5) канадский хоккеист оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. Тэйвз в третий раз в карьере набрал пять очков в одной игре.



Второй звездой назван нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, набравший пять очков в игре с «Вашингтоном». Американский форвард забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Он вышел на третье место в истории «Блэкхоукс» по количеству результативных пасов (557).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер. Он отыграл на ноль в матче с «Анахайм Дакс» (3:0) и оформил 11-й шат-аут в карьере.

Овечкина бьют между ног, Кузнецов — в третьем звене. Куда катится «Вашингтон»? Так и в плей-офф можно не попасть.