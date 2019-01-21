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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (8:5) канадский хоккеист оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. Тэйвз в третий раз в карьере набрал пять очков в одной игре.

Второй звездой назван нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, набравший пять очков в игре с «Вашингтоном». Американский форвард забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Он вышел на третье место в истории «Блэкхоукс» по количеству результативных пасов (557).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер. Он отыграл на ноль в матче с «Анахайм Дакс» (3:0) и оформил 11-й шат-аут в карьере.

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