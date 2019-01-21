Демченко, Арзамасцев, Макеев и Михайлов — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 19-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Василий Демченко («Трактор»), в двух матчах одержавший победы. В гостевой игре со «Слованом» голкипер челябинского клуба отыграл на ноль.



Лучшим защитником признан Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), оформивший дубль в гостевом матче с «Авангардом». Защитник уфимского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.



Лучшим нападающим признан Алексей Макеев («Витязь»), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка.



Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в двух играх одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка.

«Сибирь» рванёт к плей-офф, «Авангард» отклеится от «Барыса». Превью недели КХЛ А на Западе «Спартак» попытается скинуть «Динамо» с пятого места.