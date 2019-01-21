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«Эдмонтон» отправил на драфт отказов Спунера и Рэтти

«Эдмонтон» отправил на драфт отказов Спунера и Рэтти
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» отправил на драфт отказов нападающих Райана Спунера и Тая Рэтти, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно. В течение 24 часов хоккеист может бесплатно забрать с драфта отказов любой клуб лиги.

26-летний Спунер принял участие в 24 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав в актив 3 (2+1) балла при показателе полезности «–6» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 10 минут за игру.

25-летний Рэтти сыграл в 29 встречах, отметившись 8 (2+6) очками при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафа. Среднее игровое время форварда составило 12 минут за матч.

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