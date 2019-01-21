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«Спартак» на домашнем льду разгромил «Торпедо»

«Спартак» на домашнем льду разгромил «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней площадке разгромил нижегородское «Торпедо» со счётом 6:1. Подопечные Дэвида Немировски в пяти последних встречах потерпели четыре поражения.

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Робин Ганзл и Артём Фёдоров. В следующие 20 минут игрового времени соперники обменялись голами Эндрю Кэлофа и Александра Осипова. В третьем периоде «Спартак» усилиями Евгения Кулика, Анатолия Никонцева и Максима Трунёва забил ещё гола.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2019, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
6:1
2:0, 1:1, 3:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Ганзл (Лещенко) – 00:33 (5x5), 2:0 – Фёдоров (Никонцев) – 09:27 (5x4), 2:1 – Кэлоф (Хольм, Саболич) – 20:28 (5x4), 3:1 – Осипов (Никонцев, Ганзл) – 24:21 (5x5), 4:1 – Кулик (Цыплаков) – 49:03 (5x5), 5:1 – Никонцев (Воронин, Гончаров) – 51:50 (5x5), 6:1 – Трунёв (Даугавиньш, Ганзл) – 59:02 (5x4)

Посмотреть видео с опасными моментами и голами можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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