«Спартак» на домашнем льду разгромил «Торпедо»

Московский «Спартак» на домашней площадке разгромил нижегородское «Торпедо» со счётом 6:1. Подопечные Дэвида Немировски в пяти последних встречах потерпели четыре поражения.



В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Робин Ганзл и Артём Фёдоров. В следующие 20 минут игрового времени соперники обменялись голами Эндрю Кэлофа и Александра Осипова. В третьем периоде «Спартак» усилиями Евгения Кулика, Анатолия Никонцева и Максима Трунёва забил ещё гола.

Посмотреть видео с опасными моментами и голами можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

