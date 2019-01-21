Крикунов: первого звена у «Динамо» не было, остальные прокатились впустую

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Одна из худших игр в этом сезоне, не было движения, не было нашего первого звена. Они ещё не отошли от Матча звёзд, ещё и гол пропустили. Но если они не играют, то ещё есть три звена. Одно-то забило, другие два вообще без голов. Первое звено и так забрасывает много шайб, другие тоже должны вносить вклад в результат. Сегодня первое не смогло, остальные прокатились впустую.



Макаров вернули в первое звено, потому что он быстрее Индрашиса. Микс подсел немного, а сегодня только одну смену отработал так, как должен играть легионер.



Афиногенов будет готов к последним играм чемпионата, может быть, за три игры до конца. Алексеев — нет. Тарасов может появиться», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо»