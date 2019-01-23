Хабиров: «Башнефть» будет финансировать «Салават Юлаев» в прежнем объёме

Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал финансирование «Салавата Юлаева» компанией «Башнефть».

«Я сознавал, что с инвестициями в республике плохо, и мне хотелось понять дальнейшую инвестиционную политику компании. И я получил ответ, что имеется серьёзная программа инвестирования в республику. В первую неделю после назначения я поехал в «Башнефть», посмотрел уникальные биологические очистные сооружения, которые были сделаны в рамках инвестиционной программы «Башнефти». Поэтому пока вроде слова с делом не расходятся.

«Башнефть» к тому же важный благотворитель, и важно понять, что будет с поддержкой различных проектов. Было подтверждено, что все обязательства будут выполняться, в том числе по финансированию хоккейного клуба «Салават Юлаев», в прежнем объёме. Со стороны «Башнефти» мы видим исключительно высокий уровень вовлечённости в экономические задачи республики и понимание социальной ответственности. Здесь ничего не изменилось. Компанией управляют люди, понимающие государственные задачи. К тому же «Башнефть» – это часть истории республики, поэтому нам бы хотелось, чтобы она развивалась. И это ещё порядка 100 тысяч человек, которые работают в компании», – цитируют Хабирова «Ведомости».