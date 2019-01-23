Гуськов: не призываю сокращать КХЛ, но чем меньше клубов, тем выше конкуренция

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о проблеме недостаточной конкуренции в Континентальной хоккейной лиге.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ-2018/19

«Об увеличении спортивной конкуренции много говорят. Проблема в том, что есть много игроков, которые не соответствуют уровню лиги. Отсюда понижается конкуренция среди игроков, и уровень снижается. Не призываю к тому, чтобы убирать все клубы подряд из КХЛ, это надо делать взвешенно, просчитав всё до мелочей. Все прекрасно понимают, что чем меньше команд, тем больше конкуренция, тем качественнее игроки, тем более качественный чемпионат и прогресс наших хоккеистов», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.