Игрок «Вегаса» укусил Суббэна за палец

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду уступает «Нэшвилл Предаторз». По ходу третьего периода команда Питера Лавиолетта ведёт со счётом 2:1. В её составе отличились Райан Джохансен и Ник Бонино. Единственная шайба «Вегаса» на счету Макса Пачиоретти.

В конце второго периода любопытный эпизод произошёл на пятачке перед воротами «Нэшвилла». Нападающий «рыцарей» Пьер-Эдуар Бельмар укусил защитника «хищников» Пи Кей Суббэна за палец. Арбитры не расценили действия француза как нарушение правил. При этом сам Суббэн по итогам эпизода был наказан двойным малым штрафом. Со стороны «Вегаса» был удалён Райан Ривз.

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