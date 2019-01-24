«Амур» проиграл «Авангарду», у Налимова — «сухарь»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Авангард», матч завершился со счётом 0:3. «Ястребы» выиграли три матча из пяти последних.



В первом периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы, авторами точных бросков стали Илья Михеев и Максим Чудинов. На 36-й минуте голом отметился защитник Евгений Медведев, упрочивший преимущество «ястребов». Больше голов в матче забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Авангарда» Иван Налимов, отразивший 30 бросков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео голов и опасных моментов встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.