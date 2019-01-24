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«Амур» проиграл «Авангарду», у Налимова — «сухарь»

«Амур» проиграл «Авангарду», у Налимова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Авангард», матч завершился со счётом 0:3. «Ястребы» выиграли три матча из пяти последних.

В первом периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы, авторами точных бросков стали Илья Михеев и Максим Чудинов. На 36-й минуте голом отметился защитник Евгений Медведев, упрочивший преимущество «ястребов». Больше голов в матче забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Авангарда» Иван Налимов, отразивший 30 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
0:3
0:2, 0:1, 0:0
Авангард
Омск
0:1 – Михеев (Покка, Широков) – 03:45 (5x5), 0:2 – Чудинов (Зернов) – 10:51 (5x4), 0:3 – Медведев (Михеев) – 35:24 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео голов и опасных моментов встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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