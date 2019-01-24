Светлов: недоволен множеством удалений, но хоккей есть хоккей

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (4:2).



«В целом игрой доволен, доволен результатом. Игра была интересная, напряжённая. К сожалению, было много удалений, но хоккей есть хоккей. Зрелищная игра была», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» одолел «Сибирь», прервав победную серию соперника

Счёт на шестой минуте открыли гости: отличился нападающий Юкка Пельтола. До конца первого периода «Адмирал» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам Владимира Бутузова и Войтеха Полака. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество усилиями Кирилла Дьякова и Бутузова, оформившего дубль. На 55-й минуте Николай Демидов сократил отставание «Сибири», установив окончательный счёт.