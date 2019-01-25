Панарин – восьмой бомбардир лиги, которого не взяли на Матч звёзд

В Сан-Хосе 26 и 27 января состоится Матч звёзд национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» представят защитник Сет Джонс и форвард Кэм Аткинсон, в активе которого 48 очков (27+21). У россиянина Артемия Панарина 53 балла (19+34). Он является восьмым бомбардиром лиги, которого не позвали на Звёздный уик-энд.

Игроки с наибольшим количеством очков, не поехавшие на Матч звёзд НХЛ:

1. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 65

2. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») – 62

3. Шон Монахан («Калгари Флэймз» — 61

4. Элиас Линдхольм «(Калгари») – 61

5. Мэттью Ткачук («Калгари») — 57

6. Фил Кессел («Питтсбург Пингвинз») – 53

7. Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – 53

8. Артемий Панарин («Коламбус») – 53.