Ковалёв: Овечкин заметен, но лучшие среди россиян в НХЛ — Фёдоров и Дацюк

Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«У меня немножко другой взгляд. Ничего не имею против Александра — он великий игрок, отличный снайпер и всё такое, но я всегда выбираю хоккеистов, которые максимально универсальны. Снайпер, плеймейкер, хорошо катается и отрабатывает в обороне — игрок, который способен на очень многое, поэтому и запоминается.



Возьмём Фёдорова — он всегда был на виду, в каждом матче. Конечно, Овечкин заметен, но благодаря своим голам. А когда смотришь на Фёдорова, Дацюка, Малкина, то сразу видишь их индивидуальность. И нет ничего, что им не под силу сотворить. Именно так я определяю классных игроков. Овечкин — хороший снайпер, у него прекрасный бросок, он здорово играет в тело. Но я больше ценю целостных игроков.

Если называть лучших среди россиян в НХЛ, то это Фёдоров и Дацюк. Дело не в только одном суперброске — важны катание, владение шайбой, дриблинг, ведение игры. Как в старые времена, когда я смотрел игру тройки ЦСКА: слияние творчества, хоккейного чутья и понимания на льду», — приводит слова Ковалёва «Спорт-экспресс».