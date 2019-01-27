«Филадельфия» вызвала Михаила Воробьёва из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» вызвал российского нападающего Михаила Воробьёва из Американской хоккейной лиги, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Поздравляю Михаила Воробьёва с получением вызова из «Филадельфии». Заслужил», — написал Мильштейн в своём «твиттере».

22-летний нападающий начинал этот сезон в главной команде «лётчиков». В семи матчах регулярного сезона НХЛ он забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при двух штрафных минутах и нейтральном показателе полезности. После этого Воробьёв был отправлен в «Лихай-Уэлли Фантомс», где воспитанник уфимского хоккея стал одним из лучших бомбардиров команды. Воробьёв набрал 22 (6+16) очков в 32 матчах «регулярки» АХЛ.