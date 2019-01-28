Форвард Олег Яшин перешёл в польский «Катовице»

Нападающий Олег Яшин подписал контракт с польским хоккейным клубом «Катовице», информирует официальный сайт команды.



18 декабря хоккеист покинул стан череповецкой «Северстали». В текущем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний Яшин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 28 матчах при показателе полезности «-14». В среднем за матч Яшин проводил на льду 12 минут 15 секунд.



За карьеру в КХЛ Яшин также защищал цвета таких клубов, как «Атлант», «Локомотив», «Югра» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности Олег принял участие в 307 матчах, забросив 30 шайб и сделав 21 голевую передачу при полезности «-46» и 162 штрафных минутах.



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