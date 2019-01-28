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Глава ФХРБ — о ЧМ-2021: в большинстве вопросов мы идём впереди Латвии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава ФХРБ — о ЧМ-2021: в большинстве вопросов мы идём впереди Латвии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал о создании дирекции по проведению ЧМ-2021, который проведут Минск и Рига.

«Сегодня была создана дирекция по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года. Работа ведётся давно. Просто сейчас формирование дирекции стало необходимо с юридической точки зрения — чтобы подписывать договоры с иностранными спонсорами, с партнёрами Международной федерации хоккея и так далее.

Мы уже нашли точки соприкосновения с латвийской стороной по всем вопросам, за исключением одного не самого важного (вопрос о сумме штрафа за непроведение чемпионата). Ещё раз убедились, что в большинстве вопросов мы в этой паре идём впереди. Наверное, благодаря тому, что у нас есть свежий опыт проведения мирового форума и готовая материально-техническая база. Плюс мощная государственная поддержка», — цитирует Савилова официальный сайт ФХРБ.

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