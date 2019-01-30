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Лебрюн: «Бостон» и «Нэшвилл» должны интересоваться Панариным

Лебрюн: «Бостон» и «Нэшвилл» должны интересоваться Панариным
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с возможным обменом нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

«Ярмо Кекяляйнен в ужасном положении, но всё это тянется с прошлого лета. Считаю, что «Коламбус» обменяет Артемия, но здесь должен быть необходимый уровень компенсации. Вряд ли будет иметь место краткосрочная аренда игрока, который способен внести огромный вклад в атаку любой команды-фаворита.

Верю, что «Нэшвилл» и «Бостон» непременно будут проявлять интерес к Панарину и будут звонить Ярмо Кекяляйнену, если уже этого не сделали. Если за Панарина «Коламбус» получит хорошую компенсацию, можно будет считать, что Кекяляйнен с честью вышел из ситуации», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

Columbus Dispatch: если Панарин хочет уйти, пусть сам скажет это, а не прячется
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