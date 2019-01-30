Жиру — о Харте: человек не должен в 20 лет так играть, это ненормально

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру оценил игру молодого голкипера команды Картера Харта.



«Человек не должен в 20 лет играть так, как играет он. Это ненормально. Мне кажется, ему вообще не знакомо такое чувство, как паника. Что, впрочем, неплохо», – приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.



Во встрече с «Виннипег Джетс» (3:1) 20-летний канадец отразил 31 бросок из 32. Эта победа стала для него седьмой в нынешнем сезоне, причём четыре из них были одержаны подряд. Харт — первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года.



В НХЛ за последние 20 лет это пятый такой случай. Ранее подобные серии были у Дэна Блэкберна («Нью-Йорк Рейнджерс», 2001/02), Кари Лехтонена («Атланта Трэшерз», 2003/04), Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 2007/08) и Стива Мэйсона («Коламбус Блю Джекетс», 2008/09).

Харт — об игре в НХЛ: сначала нервы были на пределе, но нужно просто играть