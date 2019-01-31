Дрегер: «Тампа-Бэй» интересуется Симмондсом и Ферландом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заинтересован в приобретении форварда «Филадельфии Флаейрз» Уэйна Симмондса и нападающего «Каролины Харрикейнз» Майкла Ферланда, информирует североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



«Молнии» имеют около $ 4,8 млн свободного пространства под потолком зарплат.



30-летний Симмондс в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 23 (15+8) балла при показателе полезности «-11» и 67 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на льду около 16 с половиной минут за игру.



26-летний Ферланд сыграл в 41 встрече, отметившись 25 (13+12) очками при показателе полезности «+6» и 31 минуте штрафа. Среднее игровое время нападающего — 15 минут за матч.