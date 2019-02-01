Проворов: когда играет вся команда, намного проще выделяться

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился впечатлениями от шестиматчевой победной серии.

«Очень приятно было уходить на перерыв на фоне трёх побед подряд, и важно было вернуться и начать с побед. Мы начали наконец играть в свою игру – активно действовать с шайбой, создавать моменты, когда владеем ею в чужой зоне, и при этом не давать сопернику ни пространства, ни времени. Где-то откровенно не везло, когда мы отдавали матчи, в которых вели в две шайбы за две минуты до конца, обязаны были выигрывать, но умудрялись проиграть. В некоторых случаях игроки были, как говорят, не на одной страничке друг с другом.

Сейчас мы действуем иначе. Мы поменяли среднюю зону, где раньше играли 1-2-2, а теперь стали действовать 1-3-1. В связи с этим возникли перемены, и команде нужно было время, чтобы привыкнуть. Сейчас это приносит плоды.

Моя игра стала лучше? Могу здесь только повторить: когда играет вся команда, намного проще выделяться и играть в свой хоккей. Я каждый день выхожу и стараюсь помочь команде выиграть, но в последнее время намного проще набирать обороты. Надеюсь, мы продолжим в том же духе", – цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.