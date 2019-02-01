Кручинин — о матче с «Сибирью»: волков бояться – в лес не ходить

Нападающий СКА Алексей Кручинин прокомментировал столкновение одноклубников Давида Рундблада и Александра Барабанова в матче с «Барысом» (3:2), а также поделился ожиданиями от игры с «Сибирью».

«Здорово почувствовать эти игры, потому что в плей-офф нужно будет терпеть в такие моменты, где-то уже играть на результат. Чем больше подобных игр перед плей-офф, тем лучше мы подготовимся.

Саша Барабанов и Давид не видели друг друга, достаточно тяжёлое столкновение, там такой глухой нокаут был. Сейчас не знаем, Давид в больнице, скорейшего ему выздоровления.

Следующая игра в Новосибирске, где очень холодно? Волков бояться – в лес не ходить. Все играем в одинаковых условиях. Тут важнее, что «Сибирь» бьётся за восьмую строчку, поэтому тоже будет запредельный настрой, ждём тяжёлой игры», — цитирует Кручинина официальный сайт СКА.