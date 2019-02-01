У защитника СКА Рундблада диагностировано сотрясение мозга

Как стало известно «Чемпионату», у защитника СКА Давида Рундблада диагностировано сотрясение мозга. Повреждений головы и шеи после прохождения процедуры МРТ не обнаружено. Швед остался в больнице в Астане, сроки восстановления пока неизвестны.

Шведский хоккеист получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2). Рундблад покинул площадку на носилках после столкновения с партнёром по команде Александром Барабановым, врачам пришлось зафиксировать шею защитника.

28-летний защитник в этом сезоне забросил 5 шайб и сделал 9 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+19" и набрав 8 штрафных минут. В среднем за матч Давид проводил на льду 17 минут 25 секунд.