«Салават» — «Амур»: Шэн попал в заявку хозяев и не будет 13-м нападающим

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 14:30 мск. В состав уфимцев не вошли форварды Владимир Ткачёв, Пётр Хохряков и Вячеслав Солодухин.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Майоров;

Елизаров, Сергиенко, Шэн — Бусаров — Кузьмин.



«Амур»:



Аликин (Мурыгин);

Йордан — Камалов, Голубев — Кузнецов — Зогорна;

Коларж — Кузьмин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин — Файзуллин;

Болтанов — Гиздатуллин — Берестенников, Попугаев.