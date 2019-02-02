«Салават» — «Амур»: Шэн попал в заявку хозяев и не будет 13-м нападающим

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 14:30 мск. В состав уфимцев не вошли форварды Владимир Ткачёв, Пётр Хохряков и Вячеслав Солодухин.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Бурдасов;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Сергиенко, Шэн — Бусаров — Кузьмин.
«Амур»:
Аликин (Мурыгин);
Йордан — Камалов, Голубев — Кузнецов — Зогорна;
Коларж — Кузьмин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин — Файзуллин;
Болтанов — Гиздатуллин — Берестенников, Попугаев.
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