ЦСКА всухую обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд

ЦСКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.
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Алексей Марченко вывел «армейцев» вперёд в концовке первого игрового отрезка, а во втором периоде подопечным Игоря Никитина удалось развить преимущество стараниями Сергея Калинина и Сергея Толчинского. В третьей двадцатиминутке Антон Слепышев в четвёртый раз огорчил хозяев и установил окончательный результат. Голкипер московского клуба Илья Сорокин записал на свой счёт очередной «сухарь».
ЦСКА продлил победную серию до трёх матчей, клуб из Череповца потерпел четвёртое поражение в последних пяти играх регулярного чемпионата.
Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.