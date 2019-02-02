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ЦСКА всухую обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд

ЦСКА всухую обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.

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Алексей Марченко вывел «армейцев» вперёд в концовке первого игрового отрезка, а во втором периоде подопечным Игоря Никитина удалось развить преимущество стараниями Сергея Калинина и Сергея Толчинского. В третьей двадцатиминутке Антон Слепышев в четвёртый раз огорчил хозяев и установил окончательный результат. Голкипер московского клуба Илья Сорокин записал на свой счёт очередной «сухарь».

ЦСКА продлил победную серию до трёх матчей, клуб из Череповца потерпел четвёртое поражение в последних пяти играх регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
0:4
0:1, 0:2, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Марченко (Слепышев, Блажиевский) – 17:54 (5x5), 0:2 – Калинин (Дальбек, Хансен) – 27:41 (5x5), 0:3 – Толчинский (Карнаухов, Мамин) – 28:52 (5x5), 0:4 – Слепышев (Шалунов) – 53:06 (5x5)
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