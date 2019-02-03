Генменеджер «Ванкувера»: у нас нет сомнений в мастерстве Голдобина

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сообщил, что не намерен обменивать нападающего Николая Голдобина.

Матч против «Колорадо» (5:1) стал для россиянина первым в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с 13 января. Голдобин забросил одну шайбу, для него этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.



«Обмен? Ни в коем случае. Голдобин – хороший парень, и он работает над собой, чтобы стать лучше. Мы чувствуем, что время и силы, которые вкладываем в его развитие, способны дать плоды.



Его мастерство не подвергается сомнению, а вот жажда борьбы и стабильность от матча к матчу – это именно то, над чем мы работаем. Считайте, что идёт обучающий процесс», – приводит слова Беннинга официальный сайт НХЛ.