Скабелка: соперник в плей-офф не важен, нужно начинать его дома

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранной встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).



«Очень тяжелый матч был, достаточно равный. Немножко подкосил нас момент со столкновением в первом периоде Боченски и Фрэттина, они не смогли продолжить, что с ними не могу сказать, выясним дома. Из-за этого пришлось весь матч в три звена играть. Учитывая, что седьмой матч через день играем, очень тяжело было играть, поблагодарил ребят за характер, получилась хорошая, командная победа.



Насколько важно закончить чемпионат на втором месте? Если ты идешь в плей-офф, то не важно, с кем ты будешь играть. Важно как можно выше занять место, чтобы начинать плей-офф дома и подойти готовыми к играм на вылет», — передает слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

