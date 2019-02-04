Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Слован» — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Рижское «Динамо» проиграло «Словану»

Рижское «Динамо» проиграло «Словану»
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» на домашней площадке оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Гиртса Анкипанса проиграли четыре из пяти последних матчей.

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий братиславского клуба Марек Слобода. На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло, но вскоре «Слован» вновь вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Больше зрители встречи в Братиславе голов не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 20:30 МСК
Слован
Братислава
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Слобода – 14:46 (5x5), 1:1 – Редлихс М. (Майоне, Виделль) – 23:41 (5x5), 2:1 – Таффе (Бейли, Червены) – 34:33 (6x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент