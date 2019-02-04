Рижское «Динамо» проиграло «Словану»

Братиславский «Слован» на домашней площадке оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Гиртса Анкипанса проиграли четыре из пяти последних матчей.



Хозяева открыли счёт на 15-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий братиславского клуба Марек Слобода. На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло, но вскоре «Слован» вновь вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Больше зрители встречи в Братиславе голов не увидели.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.