Дацюк: переживал из-за падения Моуринью. Но он в хорошей форме — сгруппировался

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал падение тренера Жозе Моуринью после символического вбрасывания перед матчем с «Авангардом» (0:2).

«Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуринью все знают как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуринью упал, я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме», – цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.

Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.