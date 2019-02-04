Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Падающий Моуринью в Балашихе

«А что, правда сегодня на хоккее будет Жозе Моуринью?», — перешёптывались болельщики вблизи арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе. Действительно, афишу матча «Авангард» — СКА подогревал приезд в город известного португальского специалиста, руководившего целым набором звёздных футбольных команд. Последним, с кем португалец успел поработать, стал английский «Манчестер Юнайтед».

Жозе прилетел в Москву в понедельник утром, после чего сразу прогулялся по Красной площади. Затем тренер выехал в Балашиху. Посетил хоккейную арену, познакомился с командой «Авангард»: с хоккеистами, тренерским штабом и президентом клуба Максимом Сушинским. Раздал автографы всем желающим, подписал клубную атрибутику, но от интервью вежливо отказывался.

На вечер у Жозе было запланировано посещение матча. Перед началом игры Моуринью провёл стартовое вбрасывание. Моуринью прошёлся по красной ковровой дорожке, вбросил шайбу, а затем поскользнулся и смачно упал. Стоявший рядом Павел Дацюк любезно протянул тренеру руку и помог ему подняться, а болельщики на трибунах хохотали во всё горло. Такого не видел ещё никто. Видимо, на хоккей Моуринью больше не придёт. Одного падения и конфуза ему будет достаточно. Помимо Моуринью, матч посетили кандидат в президенты РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, пришедший ко второму периоду, а также олимпийские чемпионы – лыжник Александр Легков и биатлонист Антон Шипулин.

Дацюк снова капитан

Помимо визита Моуринью на хоккей и его теперь уже знаменитого падения, в рамках отчётного противостояния случилось и ещё одно знаменательное событие. Павел Дацюк снова стал капитаном СКА. На гостевой матч с «Авангардом» именно он вывел «армейцев» на лёд с литерой «С» на груди.

Дацюк был назначен капитаном СКА после возвращения из НХЛ в 2016 году и лишён звания в ноябре 2018 года, с тех пор капитаном был Евгений Кетов. Кетов пропустил последний матч СКА с «Сибирью» из-за травмы, а капитаном команды в этой игре был Сергей Плотников.

Теперь же вся команда снова проголосовала за звёздного центрального нападающего. Подчёркиваем, решение по возвращению капитанского звания Дацюку исходило именно от всего «армейского» коллектива, включая руководство, самих игроков и тренерский штаб. Что ж, Павел действительно легендарная для отечественного хоккея личность, поэтому павший в его сторону выбор не удивил. Этот человек является примером как на льду, так и в раздевалке, хотя сам Дацюк никогда не стремился к капитанским обязанностям.

Моуринью упал на лёд перед матчем «Авангард» — СКА. Хоккей — не его вид спорта Это было легендарно.

Пивцакин отправил в нокдаун Хафизуллина

Перед игрой в фойе арене автографы раздавали защитник «ястребов» Алексей Емелин и форвард гостей Виктор Тихонов. Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, а уже на восьмой минуте защитник хозяев Никита Пивцакин применил жёсткий силовой приём против Динара Хафизуллина. Судьи выписали Пивцакину «5+20» за атаку соперника в голову. Динара под руки увели в раздевалку врачи. Хафизуллин находился в нокдауне.

Единственную же шайбу зрители увидели ближе к концовке двадцатиминутки. Михеев сделал передачу вперёд, Зернов вошёл в зону и бросил в угол — Хелльберг щитком дотянулся, а Широков после добивания послал шайбу в сетку.

Интересно, что для Широкова этот гол стал первым в 2019 году, последний раз форвард забивал 26 декабря, то бишь провёл 12 матчей без голов. Зато забил в самый нужный момент, да ещё и в ворота бывшей команды!

Семь периодов СКА без голов

Во втором периоде прилетело Алексею Бывальцеву. Форвард «армейцев» с трудом встал после неудачного столкновения с Михаилом Фисенко и ушёл в раздевалку. На сей раз обошлось без удалений.

Что касается заброшенных шайб, то отличились снова омичи. Франсон мощно зарядил от синей линии, Хелльберг среагировал, но шайбу не прижал, а Бек с пятака добавил в цель. Трибуны буквально взревели от восторга, а камеры начали выхватывать Моуринью, сидевшего в окружении Черчесова и вице-президента СКА Романа Ротенберга. Все трое мило улыбались и о чём-то общались друг с другом.

На второй перерыв команды отправились при счёте 2:0 в пользу коллектива Боба Хартли. Тем временем СКА не мог забить уже шесть периодов. Последний раз «армейцы» отличались во втором периоде в матче в Астане, когда Наиль Якупов реализовал большинство. После был «сухой» третий период этой же игры, провальный матч с «Сибирью» и вот уже два безголовых периода в игре с «Авангардом».

В заключительной трети матча гости тщательно старались сравнять счёт, но так и не забили даже одной шайбы. Таким образом, СКА не забивает уже семь (!) периодов. Впервые за 11 лет «армейцы» не могут отличиться в двух матчах подряд. Ранее такое было ещё в Суперлиге в январе 2008 года. В это сложно поверить, но цифры говорят сами за себя. Похоже, у команды Ильи Воробьёва наметился спад.