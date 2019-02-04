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Жозе Моуринью упал на вбрасывании перед матчем «Авангард» — СКА

Дацюк поднял упавшего на лёд Моуриньо
Павел Панышев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его
Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.
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Падающий Моуринью в Балашихе

«А что, правда сегодня на хоккее будет Жозе Моуринью?», — перешёптывались болельщики вблизи арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе. Действительно, афишу матча «Авангард» — СКА подогревал приезд в город известного португальского специалиста, руководившего целым набором звёздных футбольных команд. Последним, с кем португалец успел поработать, стал английский «Манчестер Юнайтед».

Жозе прилетел в Москву в понедельник утром, после чего сразу прогулялся по Красной площади. Затем тренер выехал в Балашиху. Посетил хоккейную арену, познакомился с командой «Авангард»: с хоккеистами, тренерским штабом и президентом клуба Максимом Сушинским. Раздал автографы всем желающим, подписал клубную атрибутику, но от интервью вежливо отказывался.

На вечер у Жозе было запланировано посещение матча. Перед началом игры Моуринью провёл стартовое вбрасывание. Моуринью прошёлся по красной ковровой дорожке, вбросил шайбу, а затем поскользнулся и смачно упал. Стоявший рядом Павел Дацюк любезно протянул тренеру руку и помог ему подняться, а болельщики на трибунах хохотали во всё горло. Такого не видел ещё никто. Видимо, на хоккей Моуринью больше не придёт. Одного падения и конфуза ему будет достаточно. Помимо Моуринью, матч посетили кандидат в президенты РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, пришедший ко второму периоду, а также олимпийские чемпионы – лыжник Александр Легков и биатлонист Антон Шипулин.

Дацюк снова капитан

Помимо визита Моуринью на хоккей и его теперь уже знаменитого падения, в рамках отчётного противостояния случилось и ещё одно знаменательное событие. Павел Дацюк снова стал капитаном СКА. На гостевой матч с «Авангардом» именно он вывел «армейцев» на лёд с литерой «С» на груди.

Дацюк был назначен капитаном СКА после возвращения из НХЛ в 2016 году и лишён звания в ноябре 2018 года, с тех пор капитаном был Евгений Кетов. Кетов пропустил последний матч СКА с «Сибирью» из-за травмы, а капитаном команды в этой игре был Сергей Плотников.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
2:0
1:0, 1:0, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Широков (Зернов, Михеев) – 16:56 (5x5), 2:0 – Бек (Франсон, Михеев) – 32:52 (5x4)

Теперь же вся команда снова проголосовала за звёздного центрального нападающего. Подчёркиваем, решение по возвращению капитанского звания Дацюку исходило именно от всего «армейского» коллектива, включая руководство, самих игроков и тренерский штаб. Что ж, Павел действительно легендарная для отечественного хоккея личность, поэтому павший в его сторону выбор не удивил. Этот человек является примером как на льду, так и в раздевалке, хотя сам Дацюк никогда не стремился к капитанским обязанностям.

Моуринью упал на лёд перед матчем «Авангард» — СКА. Хоккей — не его вид спорта
Это было легендарно.

Пивцакин отправил в нокдаун Хафизуллина

Перед игрой в фойе арене автографы раздавали защитник «ястребов» Алексей Емелин и форвард гостей Виктор Тихонов. Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, а уже на восьмой минуте защитник хозяев Никита Пивцакин применил жёсткий силовой приём против Динара Хафизуллина. Судьи выписали Пивцакину «5+20» за атаку соперника в голову. Динара под руки увели в раздевалку врачи. Хафизуллин находился в нокдауне.
Единственную же шайбу зрители увидели ближе к концовке двадцатиминутки. Михеев сделал передачу вперёд, Зернов вошёл в зону и бросил в угол — Хелльберг щитком дотянулся, а Широков после добивания послал шайбу в сетку.

Интересно, что для Широкова этот гол стал первым в 2019 году, последний раз форвард забивал 26 декабря, то бишь провёл 12 матчей без голов. Зато забил в самый нужный момент, да ещё и в ворота бывшей команды!

Семь периодов СКА без голов

Во втором периоде прилетело Алексею Бывальцеву. Форвард «армейцев» с трудом встал после неудачного столкновения с Михаилом Фисенко и ушёл в раздевалку. На сей раз обошлось без удалений.

Что касается заброшенных шайб, то отличились снова омичи. Франсон мощно зарядил от синей линии, Хелльберг среагировал, но шайбу не прижал, а Бек с пятака добавил в цель. Трибуны буквально взревели от восторга, а камеры начали выхватывать Моуринью, сидевшего в окружении Черчесова и вице-президента СКА Романа Ротенберга. Все трое мило улыбались и о чём-то общались друг с другом.

На второй перерыв команды отправились при счёте 2:0 в пользу коллектива Боба Хартли. Тем временем СКА не мог забить уже шесть периодов. Последний раз «армейцы» отличались во втором периоде в матче в Астане, когда Наиль Якупов реализовал большинство. После был «сухой» третий период этой же игры, провальный матч с «Сибирью» и вот уже два безголовых периода в игре с «Авангардом».

В заключительной трети матча гости тщательно старались сравнять счёт, но так и не забили даже одной шайбы. Таким образом, СКА не забивает уже семь (!) периодов. Впервые за 11 лет «армейцы» не могут отличиться в двух матчах подряд. Ранее такое было ещё в Суперлиге в январе 2008 года. В это сложно поверить, но цифры говорят сами за себя. Похоже, у команды Ильи Воробьёва наметился спад.

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