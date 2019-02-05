Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Фрёлунда» обыграла «Мюнхен» в финале Лиги чемпионов

«Фрёлунда» обыграла «Мюнхен» в финале Лиги чемпионов
Хоккей / Прочие

В финальном матче хоккейной Лиги чемпионов шведская «Фрёлунда» одержала победу над хоккейным клубом «Мюнхен», встреча завершилась со счётом 3:1. Шведский коллектив третий раз в своей истории стал победителем этого турнира, это рекордный показатель.

В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Самуэль Фагемо, Райан Лэш и Понтус Вестерхольм. В составе немецкого клуба точный бросок в свой актив записал Язин Элиц.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент