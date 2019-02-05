«Фрёлунда» обыграла «Мюнхен» в финале Лиги чемпионов

В финальном матче хоккейной Лиги чемпионов шведская «Фрёлунда» одержала победу над хоккейным клубом «Мюнхен», встреча завершилась со счётом 3:1. Шведский коллектив третий раз в своей истории стал победителем этого турнира, это рекордный показатель.



В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Самуэль Фагемо, Райан Лэш и Понтус Вестерхольм. В составе немецкого клуба точный бросок в свой актив записал Язин Элиц.



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