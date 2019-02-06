Гол Зыкова и сейвы Василевского — в видеообзоре матча «Тампа» — «Вегас»

«Вегас Голден Найтс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

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Победный буллит исполнил форвард «Вегаса» Алекс Так. Голами в составе победителей отметились Коди Икин и Валентин Зыков. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 50 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился передачей. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2».

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».