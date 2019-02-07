Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов признан второй звездой матча со «Спрингфилдом»

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» победил «Спрингфилд Тандербёрдз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Второй звездой матча признан российский вратарь «Хёрши» Илья Самсонов, отразивший 35 из 37 бросков. Илья выиграл шесть из последних семи матчей. Всего в этом сезоне на счету Самсонова 11 побед в 24 матчах при коэффициенте надёжности 3,00 и проценте отражённых бросков 88,5.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.